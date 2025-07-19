Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер. Надеюсь, эта традиция будет продолжена, и со временем число гостей будет расти, а география охвата — расширяться. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Все это свидетельствует о том, что существует большая потребность в открытых дискуссиях, обсуждениях, которые должны вестись в атмосфере открытости. Мы должны обсуждать не только вопросы, касающиеся повестки дня медиасообщества, но и темы, имеющие отношение к глобальной повестке», — отметил глава государства.