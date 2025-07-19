Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что «прошлая неделя стала переломной» в политике США и Европы по отношению к войне в Украине. Об этом сообщает NBC News.

По словам Райс, Дональд Трамп теперь «зол на Путина» и готов действовать жёстче. В частности, она указала на его ультиматум Москве — 50 дней на заключение мира с Киевом, в противном случае последуют вторичные санкции. Райс подчеркнула: «Путина не остановить словами. Только если он поверит, что больше не может победить».

Она также раскритиковала администрацию Джо Байдена за медленные поставки вооружений Украине:

«Если бы вы дали им всё в начале, когда русские были в замешательстве, [Украина] могла бы выиграть эту войну сразу», — заявила Райс.

Отвечая на вопрос о том, как она относится к тому, что Марко Рубио одновременно занимает пост госсекретаря и советника по нацбезопасности, Райс отметила:

«Знаете что? Я не против этого. Близость — решающий фактор. Иметь Марко Рубио в Белом доме, рядом с Овальным кабинетом, а не на Фогги-Боттом (в здании Госдепа), — я не думаю, что это плохо в нынешних условиях».