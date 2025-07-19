Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении новой системы координат во всех видах геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ, выполняемых на территории Азербайджанской Республики.

Согласно документу, при выполнении перечисленных работ будет применяться международная система координат WGS-84, основанная на UTM (картографическая проекция). Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Принятое президентом Ильхамом Алиевым решение о внедрении международной системы координат WGS-84 во всех видах геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ на территории Азербайджана имеет важное стратегическое значение, в том числе и в контексте делимитации государственной границы с Арменией. Переход на единую и общепринятую в мире координатную систему позволит отказаться от устаревших карт Генштаба СССР, созданных на основе советской системы координат СК-42, и обеспечит более точную и объективную основу для определения линии границы.

Применение WGS-84, основанной на UTM-проекции и широко используемой в глобальных навигационных и геоинформационных системах, минимизирует риск расхождений, возникавших ранее из-за использования различных эллипсоидов и систем отсчёта. В то время как советские и российские системы, основанные на эллипсоиде Красовского, ограничивались локальными параметрами, WGS-84 предлагает высокую точность, универсальность и полную совместимость с современными спутниковыми технологиями, включая GPS.

Таким образом, новая система станет основой для более точной и взаимоприемлемой делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, обеспечивая прозрачность процесса и снижая вероятность споров. Это также открывает возможность полного отказа от советских карт как правовой и технической базы при согласовании границ и закладывает фундамент для устойчивого и современного подхода к пространственному управлению на постсоветском пространстве.