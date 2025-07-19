Латвия может депортировать 841 гражданина России, не подавших вовремя заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, вступившим в силу 20 июня 2024 года, россияне, ранее постоянно проживавшие в Латвии, обязаны подтвердить своё право на проживание, включая сдачу экзамена по латышскому языку. В случае невыполнения этих требований разрешение на проживание утрачивает силу — что и произошло. Теперь этим людям грозит выдворение из страны.