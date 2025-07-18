Разведывательное сообщество США использовалось в политических целях для подрыва президентства Дональда Трампа.

Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в социальной сети Х.

«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации [бывшего президента США Барака] Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала Габбард.

По словам Габбард, за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к единому мнению, что Россия не собирается и не способна вмешаться в голосование. Однако после победы Трампа администрация Обамы распорядилась подготовить новый доклад, который противоречил прежним оценкам.

Габбард утверждает, что главный вывод разведки о том, что Россия не повлияла на исход выборов, был удалён и засекречен.

«6 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, был опубликован политизированный доклад, заказанный Обамой. Это было грубое использование разведданных в качестве инструмента политической борьбы», — подчеркнула глава Нацразведки.