Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о важности начала третьего раунда прямых переговоров с Украиной и готовности принять их в Стамбуле.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», — говорится в сообщении.

Эрдоган также указал, что Анкара стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии.

«Президент Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды [на юге Сирии] представляют угрозу для всего региона и что важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии. Он заявил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь ей как можно скорее встать на ноги», — говорится в сообщении.