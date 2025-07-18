Президент Ильхам Алиев встретился сегодня с группой жителей, переселившихся в село Ханъюрду Ходжалинского района.

«Сегодня я ознакомился с условиями в селах Тезебина и Ханъюрду. Мы почти полностью восстановили два прекрасных села и передали их в ваше распоряжение», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что изгнанные из своих родных домов граждане много лет жили в тяжелых условиях, но не утратили веру:

«Живите здесь спокойно и счастливо, вы достойны этого. Вы много лет жили в тяжелых условиях — в палаточных лагерях, вагонах, общежитиях, детских садах, школах — где придется, в очень тяжелых условиях. Но вы не утратили веру. Вы верили, что вернетесь в родные края. И этот день настал. А сейчас вы живете в таких красивых, живописных и благодатных местах, и это показывает, что справедливость всегда должна торжествовать. Но чтобы обеспечить справедливость, нужны сила и кулак».