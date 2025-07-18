Нашествие саранчи захватило в Баку и регионах. Как прокомментировал Minval руководитель Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг Джейхун Ибрагимов, саранча замечена в Астаре, Лерике, Шабране Шеки, Агстафе, Товузе и Газахе. На этих участках проводятся меры по борьбе с насекомыми.

По его словам, плотность саранчи не такая высокая, на один квадратный метр приходится примерно 2-3 насекомого.

«Самая большая проблема заключается в том, что из-за нестабильной погоды и отсутствия зеленых насаждений саранча в поисках пищи мигрировала в парки и приусадебные участки Баку», — сказал Ибрагимов.

Эти насекомые могут преодолевать большие расстояния, и даже могут перелетать океан. Пока не известно, откуда саранча прилетела в Азербайджан. Выявленные в Баку кузнечики — это марокканская саранча, которая активизируется в жару. Её массовое появление вызвано высокой температурой. В настоящее время ведется борьба с саранчой. Эти насекомые плодятся раз в год. Сейчас они находятся на стадии откладывания яиц, после чего гибнут.

Пока специалисты не берутся сказать, появится ли на следующий год эта саранча.

«Согласно наблюдениям, раз в 8-10 лет происходит рост популяции. Надеюсь, что на следующий год их численность не увеличится»,- сказал Ибрагимов.

Предыдущее нашествие саранчи было зафиксировано пять лет назад в направлении Самухского и Шамкирского районов.