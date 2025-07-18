Отношения Азербайджана и Туркменистана развиваются по восходящей — теперь об этом уже можно говорить как о свершившемся факте. Визит в нашу страну председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова оставляет на этот счёт мало сомнений.

Оценивать итоги визитов можно по-разному. Как правило, за основу берут подписанные соглашения, достигнутые договорённости. Многие эксперты самым тщательным образом анализируют нюансы совместных заявлений и комментариев. Куда меньше внимания нередко уделяется протоколу. Но визит в Азербайджан Гурбангулы Бердымухамедова — это, без сомнения, тот случай, когда основную информацию к размышлению дают именно «протокольные черты». Программа визита высокого туркменского гостя в нашу страну включала в себя не только переговоры в Баку. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили курортный городок Sea Breeze на берегу Каспийского моря. И самое главное — президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты отправились в освобождённый Карабах — в Физули и Шушу. Посещение дома-музея Бюльбюля, молитва в мечети Юхары Говхар Ага, торжественный обед — такие «протокольные пункты», осведомлённым наблюдателям говорят о многом. Тем более примечательно, что именно в Шуше, на Джыдыр Дюзю, Гурбангулы Бердымухамедову преподнесли в подарок карабахского скакуна по кличке Достлуг — в переводе с азербайджанского на туркменский это слово не нуждается.

Для государств Центральной Азии, в том числе Туркменистана, Азербайджан — не просто страна к западу от Каспийского моря. Это ещё и пример того, чего может добиться «бывшая южная республика СССР» при условии действительно независимой внешней политики вообще и независимого экспорта своей продукции на мировой рынок в частности. Притом что «стартовые условия» для Азербайджана были очень тяжёлыми — с учётом войны, оккупации 20% территории и гуманитарной катастрофы с 1 000 000 беженцев и вынужденных переселенцев. И когда сегодня в Баку высоким гостям показывают реальные достижения — от архитектурных чудес и до освобождённого и возрождённого Карабаха — это говорит о многом.

А Туркменистану есть над чем подумать. До последнего времени в Ашхабаде проводили достаточно сдержанную политику. Даже в Организации тюркских государств эта страна имеет статус наблюдателя, а не постоянного члена. Но сегодня, судя по всему, многое меняется. Баку и Ашхабад идут на сближение. По понятным причинам подробности переговоров остались за закрытыми дверями, но слишком многое указывает на то, что в основе — диверсификация политики Туркменистана вообще и маршрутов экспорта газа в частности.

Здесь, пожалуй, нужна предыстория. Туркменистан обладает огромными запасами газа. До 2009 года газ Туркменистана экспортировался по российской системе трубопроводов. И не просто экспортировался — «Газпром» закупал его прямо у устья скважины, а затем уже перепродавал на европейском рынке от своего имени. И неплохо наживался на разнице цен — стоимость газа у устья скважины и на европейском рынке различалась в разы, а мировой цены на газ, напомним, нет. В 2009 году, ещё при жизни Сапармурада Туркменбаши, первого президента Туркменистана, между Москвой и Ашхабадом разразился газовый конфликт. Туркменистан потребовал пересмотреть условия газового экспорта — там просто были недовольны тем, что от экспорта туркменского газа Россия получает в разы больше доходов, чем сам Туркменистан. Москва менять условия игры не пожелала. Конфликт достиг апогея 9 апреля 2009 г., когда «Газпром» прекратил отбор газа из газопровода «Центральная Азия — Центр», что привело к аварии и взрыву.

За это время Туркменистан искал — и, как бы небезуспешно — альтернативные маршруты экспорта газа. Значительная часть туркменского «голубого топлива» идёт сегодня на азиатский, в том числе китайский, рынок. Но азиатский рынок отличается от европейского: он очень ёмкий, однако цены на газ здесь значительно ниже. А мировой цены на газ нет по-прежнему.

За это время разговоры о возможности нового экспорта туркменского газа не только в восточном, но и в западном направлении, на рынки Европы, поднимались не раз. И каждый раз всё упиралось в отсутствие инфраструктуры. Выйти на европейский рынок Туркменистан может или через Россию, которая находится под санкциями и где тут же предложат возврат к старой схеме с игрой на «ножницах» цен не в пользу Ашхабада, или через Иран, или… через Азербайджан. С постройкой того самого Каспийского газопровода. Альтернативным вариантом могут стать танкеры-газовозы, набирающие популярность в мире. На Каспии пока такого опыта нет, но в Азербайджане развивается судостроение, уже спускают на воду собственные нефтяные танкеры, а значит, постройка танкеров-газовозов — не такая уж невыполнимая задача.

Наконец, в Ашхабаде учитывают и общеполитические тренды. Евросоюз активно продвигает свои интересы в Центральной Азии. Уже проходили саммиты с участием представителей ЕС и государств региона. Дорога в Европу для стран региона — и в прямом, и в переносном смысле — лежит через Азербайджан. Наконец, перед глазами пример Узбекистана, который стремительно открывается миру и активно сотрудничает с Баку. Выводы из всего этого в Ашхабаде, без сомнения, делают. И, похоже, визит Гурбангулы Бердымухамедова — это только начало масштабных подвижек в Туркменистане, где просто не могут не учитывать региональные тренды.