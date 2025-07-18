За отчетный период текущего года Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана продолжило активную борьбу со взяточничеством.

Как сообщает ведомство, для устранения условий, способствующих преступлениям в различные государственные учреждения направлены 66 представлений. По их итогам к дисциплинарной ответственности привлечены ряд сотрудников, также были обеспечены другие необходимые меры.

Оперативники возбудили 59 уголовных дел, в ходе 12 проведённых оперативно-розыскных мероприятий 10 человек были задержаны с поличным при получении взятки , а также задержано 7 лиц, находившихся в розыске.

В течение отчетного периода завершено предварительное следствие по 72 уголовным делам в отношении 113 человек. Из них 54 дела, касающиеся 85 лиц, были направлены в суд. По большинству из них уже вынесены обвинительные приговоры, остальные дела находятся на стадии судебного рассмотрения.

По завершённым уголовным делам установлен общий материальный ущерб в размере 23 512 325 манатов. Из этой суммы 5 634 673 маната уже возмещено. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 12 002 365 манатов.