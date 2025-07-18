По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть cеверо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём — 35-39° тепла. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 65-70%, днём – 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днём – 36-41° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днём 27-32° тепла.