Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта», которое зачитал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

«Что касается угрозы войны – не требуется глубокого анализа, чтобы увидеть, что эта угроза никуда не делась. Глобальная партия войны делает все возможное, чтобы от начала и до конца повесить украинский вопрос Европе на шею, пытаясь таким образом поймать двух зайцев – уничтожить и Европу, и Россию одновременно. В этом плане необходимость открытия второго фронта в Грузии так же актуальна, как и в момент войны. Более того, возможно, этот вопрос сейчас еще более принципиален для партии глобальной войны», — сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, для вовлечения Грузии в военный конфликт используются структуры ЕС и отдельных бюрократов.

«Мы должны еще раз четко заявить общественности – желание открыть «второй фронт» в Грузии настолько велико, что глобальная партия войны перестроила всю европейскую бюрократию в атаку на Грузию, рассматривая отмену безвизового режима как рычаг давления, последний козырь, оставшийся у них в руках. Те, кто хочет втянуть нашу страну в войну, думают, что, если они отменят безвизовый режим с ЕС даже на надуманных основаниях, это приведет к такому уровню возбуждения в обществе, который закончится свержением правительства и установлением власти «агентуры» во главе страны»,- заявил премьер.