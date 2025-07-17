17 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Аладдин Акберов рассказал, что в 1990 году был взят в заложники врагом. Он рассказал, что два месяца спал на бетонном полу, находясь в заложниках. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, он сказал, что во время захвата в заложники ему выбили зубы, разбили голову, нанесли другие увечья. За время пребывания в заложниках его вес снизился с 87 до 45 килограммов.

Потерпевший Идрис Мамедов отметил, что попал в плен во время боевых действий в феврале 1993 года. Он рассказал, что содержался на суверенных территориях Азербайджана, которые затем были оккупированы вооруженными силами Армении, в том числе в подвале одного из домов в Ханкенди и в Шушинской тюрьме. Отвечая на вопросы гособвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что во время содержания в заложниках его пытали, избивали дубинками, кулаками и ногами. В течение трех месяцев плена ему давали немного хлеба и воды.

Потерпевший Маариф Рустамов в своих показаниях заявил, что получил тяжелое ранение во время участия в 44-дневной войне, которая произошла в 2020 году. Он добавил, что инцидент произошел 27 сентября в Муровдаге, в направлении Кяльбаджарского района. В ответ на вопрос начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова он сказал, что в то время, помимо него, еще 2 человека были ранены и 4 — стали шехидами.

Ильхам Аскеров в своих показаниях расссказал, что в июле 1993 года в боях в направлении Агдере были взяты в плен 8 азербайджанских военнослужащих. Он заявил, что взятый вместе с ним в плен азербайджанец по имени Азер погиб в результате пыток и избиений. Спустя пять месяцев он бежал и был освобожден из плена. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он отметил, что в плену его избивали и пытали: «У меня до сих пор остались следы от перелома руки и трещины на голове».

Бахтияр Джалилов в своих показаниях заявил, что, проходя службу в Кяльбаджарском районе во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, 2 октября он был ранен вооруженными силами Армении в результате стрельбы из снайперской винтовки.

Сулейман Софуев сказал, что участвовал в Апрельских боях 2016 года в качестве солдата и был ранен. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, он заявил, что в тот момент вооруженные силы Армении атаковали их, инцидент произошел во время обороны от противника.

Сохраб Аскеров рассказал, что получил ранение в результате провокации вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре 12 мая 2023 года. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что в ходе инцидента погиб рядовой Мухаммед Гараев, а несколько других военнослужащих получили ранения.

Теймур Хыдыров был ранен в результате взрыва автомобиля, устроенного вооруженными силами Армении во время 44-дневной войны 2020 года 3 ноября. Пострадавший, получивший серьезные проблемы со здоровьем в результате полученных травм, с трудом давал показания в суде.

Имран Имранлы в своих показаниях заявил, что получил пулевое ранение в результате провокации остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре в ночь с 27 на 28 июля 2021 года.

Пострадавший Ренат Алиев сообщил, что получил пулевое ранение в результате провокации вооруженных сил Армении в Товузском районе 14 сентября 2020 года. В результате он получил серьезные травмы и провел в больнице 35 дней.

Шакир Исмаилзаде в своих показаниях заявил, что был ранен в результате взрыва минометного снаряда, обстрелянного вооруженными силами Армении в Тертерском районе 3 ноября 2020 года во время 44-дневной войны.

Другой участник 44-дневной войны Малид Ганбаров в своих показаниях рассказал, что получил ранение в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении в Дашалты 8 ноября 2020 года.

Вусал Махмудов в своих показаниях отметил, что получил множественные осколочные ранения и ожоги 27 сентября 2020 года, в день начала 44-дневной Отечественной войны.

Этибар Мамедов в своих показаниях заявил, что попал в плен к вооруженным силам Армении на Агдеринском направлении в 1993 году. 7 месяцев он содержался в Шушинской тюрьме. По его словам, он и другие азербайджанские пленные и заложники подверглись пыткам, в результате которых некоторые из них скончались.

Ширин Байрамов рассказал, что 12 января 1994 года он был взят в плен вооруженными силами Армении и доставлен в место, где был дислоцирован бывший 366-й полк в Ханкенди. Он провел в Ханкенди 8 месяцев. Во время плена его регулярно избивали и подвергали унижающим достоинство действиям. «Мне трижды ломали нос и наносили другие телесные повреждения», — сказал Ш. Байрамов. Когда его вывезли на другие суверенные территории Азербайджана, которые тогда находились под оккупацией Армении, он бежал с несколькими азербайджанскими пленными и заложниками.

Брат потерпевшего — другой пострадавший Агагюль Байрамов заявил в своих показаниях, что был взят в плен вместе со своим братом 12 января 1994 года. Он провел в плену больше времени, чем Ш. Байрамов — 2 года и 5 месяцев.

Фирангюль Керимова указала, что она была вынужденной переселенкой из Ходжалы и свидетельницей геноцида. Четверо ее родственников погибли во время геноцида. Это были отец Ф. Керимовой — Керимов Фируз Самран оглу, дедушка — Керимов Самран Солтан оглу, бабушка — Керимова Фирангюль Мамед гызы и дядя — Керимов Солтан Самран оглу.

«20 марта тела моего отца, бабушки и дедушки были найдены в одном месте. Моего отца — лейтенанта Фируза Керимова, убили, применив страшные пытки. У него даже со лба содрали кожу. Одна нога моей бабушки, ниже бедра, полностью отсутствовала», — добавила она.

Садиг Худаяров в своем показании заявил, что во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года он находился у дедушки.

Они были вынуждены покинуть свои дома, а 27 февраля столкнулись с вражескими силами. В результате обстрела, открытого противником, был убит азербайджанец по имени Мехти, а дядя С. Худаярова получил ранение в ногу. Противник загнал их в большой сарай. С. Худавердиев сообщил, что в результате удара прикладом автомата его мать стала инвалидом II группы. Отец также подвергся пыткам — у него были сломаны ребра.

Фарзани Наджафзаде в своих показаниях сообщил, что получил ранения в августе 2022 года в Гадруте в результате разрыва мины, заложенной врагом.

Замин Гатамли заявил, что 7 декабря 2023 года, во время вспашки земли на тракторе в селе Кюрдлер Физулинского района, освобожденного от оккупации, получил ранения в результате разрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении, а трактор полностью сгорел.

Расул Джафаров в своих показаниях сообщил, что 4 января 1993 года был взят в плен армянскими вооруженными силами вместе со своим сослуживцем Афигом Гасымовым. Сначала их удерживали в Агдере, затем в Красном Базаре и Шуше. В плену его и других азербайджанцев подвергали жестоким пыткам. На них выливали кипяток, их тела резали ножами. «На моем теле теперь не осталось ни единого живого места», — сказал пострадавший.

Когда их держали в плену на ферме в Красном Базаре, армянин по имени Артур сломал челюсть азербайджанцу Габилю Байрамову. Он не смог кушать и спустя неделю скончался от полученных травм. По приказу армянских военнослужащих азербайджанские пленные и заложники выкопали могилу и похоронили тело Г. Байрамова неподалеку от фермы. Расул Джафаров был освобожден из плена 24 августа.

Пострадавший Наиль Нагизаде в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2016 года получил ранение в Тертере в результате снайперского огня, открытого вооруженными силами Армении. Отвечая на вопрос обвиняемого Левона Мнацаканяна, он отметил, что инцидент произошел во время отражения атаки вооруженных сил Армении.

Джахид Исмаилов в своих показаниях сообщил, что был ранен 2 октября 2020 года в ходе 44-дневной войны в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного врагом по боевому посту в Гёйгёльском районе.

Пострадавшие Сабухи Ибрагимов и Сахавет Рашидов в своих показаниях сказали, что получили ранения в результате провокаций, совершенных вооруженными силами Армении.

Потерпевший Тарзан Мусаев в своих показаниях сообщил, что во время 44-дневной войны, 10 октября 2020 года, получил закрытую черепно-мозговую травму в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Пострадавший Бабек Мамедли отметил, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года в направлении села Талыш, на посту Шиштепе. Он добавил, что в ходе 44-дневной войны его брат-близнец Джавидан Мамедли стал шехидом, а его тело было возвращено спустя 127 дней.

Пострадавший Ясин Мехралиев сообщил, что, работая сотрудником одной из компаний в селе Сыгнаг освобожденного от оккупации Ходжалинского района, получил ранение, наступив на мину, заложенную противником.

Шамиль Мамедов в своих показаниях рассказал, что 14 июля 2022 года, перевозя пшеницу с участка, принадлежащего компании Azərsun, из села Даг Тумас Джебраильского района, подорвался на двух противотанковых минах, заложенных противником. В результате ему ампутировали левую ногу.

Вагиф Гасанов в своих показаниях сообщил, что до 1988 года проживал в селе Ханабад Ходжалинского района, но из-за угроз со стороны армян был вынужден покинуть родной край вместе с четырьмя малолетними детьми. Он поселился в Агдамском районе. «Два моих дома были разграблены», — заявил потерпевший.

Пострадавшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 18 июля.