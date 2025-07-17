Россия может начать крупное летнее наступление уже в ближайшие дни или недели, пишет CNN со ссылкой на оценки аналитиков и украинских официальных лиц. По их данным, к линии фронта стянуты около 160 тысяч российских военнослужащих.

Отмечается, что предоставленные президентом США Дональдом Трампом 50 дней на прекращение огня дают Москве пространство для манёвра и возможность усилить давление на украинские позиции. Аналитики указывают, что ключевые города — Покровск, Константиновка и Купянск — находятся под постоянным ударом и риском прорыва. Российские войска, несмотря на ожесточённое сопротивление, медленно продвигаются вперёд.