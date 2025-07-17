Последние французские военные объекты в Сенегале официально возвращены стране утром в четверг, 17 июля, в ходе исторической церемонии в Дакаре. Это ознаменует завершение постоянного присутствия французской армии не только в Сенегале (где она присутствует с момента обретения независимости в 1960 году), но и в целом в Западной и Центральной Африке. С 2022 года французская армия фактически завершила своё постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде и Габоне, где её база была преобразована в габонско-французский «общий лагерь», предназначенный для подготовки, сообщает издание Le Monde.

Лагерь Жейль, крупнейший французский военный объект в Сенегале (расположен в столице), и военно-воздушная стоянка (расположенная в аэропорту) будут возвращены сенегальскому государству в четверг. Церемония состоится при участии генерала Мбайе Сиссе, начальника штаба Вооружённых сил Сенегала, и генерала Паскаля Ианни, главы Командования французских сухопутных войск в Африке. Этот день знаменует собой официальное завершение пребывания французских подразделений в Сенегале (EFS), в состав которых входило около 350 военнослужащих, чьей основной задачей было проведение мероприятий оперативного военного сотрудничества с Вооружёнными силами Сенегала.

Французское военное присутствие в Сенегале с 1960 года основывалось на двусторонних соглашениях о обороне и сотрудничестве, а также на «строительной поддержке» сенегальской армии в период с 1960 по 1974 год. После обретения независимости Сенегал оставался одним из самых надежных африканских союзников Франции, бывшей доминирующей колониальной державы в Западной Африке. Однако новые лидеры, пришедшие к власти в апреле 2024 года, пообещали отныне относиться к Франции как к равному партнеру с другими иностранными партнерами во имя восстановленного суверенитета.

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай, пришедший к власти с дестабилизирующей программой, в ноябре 2024 года объявил о прекращении любого французского и иностранного военного присутствия на территории страны к 2025 году. «Сенегал — независимое и суверенное государство, а суверенитет не допускает присутствия военных баз на территории суверенного государства », — заявил он. Г-н Фай заверил, что это не является актом «разрыва» , и выступил в защиту «возобновлённого партнёрства» с бывшей колониальной державой.

Вывод французских войск начался в марте, и несколько объектов уже были возвращены французской армией. Однако французская сторона подтвердила это ещё в 2011–2012 годах. В 2011 году Французские силы в Кабо-Верде (FFCV), созданные в 1974 году, фактически уступили место EFS, имея не боевые подразделения, а группу специализированных инструкторов. А в 2012 году изменение формы военного партнёрства было ратифицировано подписанием договора о партнёрстве в вопросах военного сотрудничества между двумя странами. С тех пор защита территориальной целостности обеспечивается исключительно вооружёнными силами Сенегала.