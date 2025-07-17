Минздрав Азербайджана готов внедрить новые вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе встречи с руководителем филиала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым.

Мусаев отметил, что во время пандемии коронавируса в Азербайджане применялись вакцины четырех известных компаний, одной из которых была вакцина производства Pfizer-BioNTech. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в реестр лекарственных средств, разрешенных для экстренного применения. Министр подчеркнул, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане и других вакцин, важных для здоровья населения страны.

В свою очередь Козенков подчеркнул, что с начала пандемии правительство Азербайджана подготовило и реализовало оперативные и успешные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предотвращению нанесенного ею ущерба экономике и социальному положению населения.

Вакцины Pfizer

Проанализировав данные в открытых источниках, редакция выяснила, что компания выпускает следующие вакцины: Comirnaty (от COVID-19), ABRYSVO (вакцина против респираторно-синцитиального вируса), PENBRAYA (Вакцина против менингококковой инфекции групп A, B, C, W и Y), PREVNAR 13 (пневмококковая 13-валентная конъюгированная вакцина [дифтерийный белок CRM197]), TICOVAC (Вакцина против клещевого энцефалита), TRUMENBA (вакцина против менингококковой инфекции группы В).

Актуальные для Азербайджана вакцины

Между тем, по словам специалистов, ни одна из подобных вакцин не применяется в государственных поликлиниках, их можно найти лишь в частных клиниках. Из полного списка вакцин, которые производит компания Pfizer, на сегодня наиболее уместной для Азербайджана может стать ABRYSVO — вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

РСВ — это вирус, поражающий дыхательные пути. Признаки инфицирования в большинстве случаев аналогичны простудным. РСВ-инфекции чаще всего проявляются в зимний период. Как правило, к концу второго года жизни все дети переносят первое инфицирование вирусом. В течение жизни заражение РСВ может происходить многократно.

РСВ-инфекция может протекать с разной степенью тяжести. Симптомы заболевания могут соответствовать легкой инфекции верхних дыхательных путей. Однако заболевание может быть настолько тяжелым, что понадобится госпитализация. Летальные исходы возможны в редких случаях.

Как прокомментировал Minval врач-инфекционист Васиф Алиев, в настоящее время нет статистических показателей распространения РСВ, поскольку не многие с насморком и температурой сдают тест на вирус. Как в государственных, так и частных больницах тест на РСВ сдается по желанию самого пациента. Поскольку лечение при заболевании любой формой респираторных заболеваний осуществляется по одному принципу, то нет необходимости искать возбудителя.

Кроме того, врач отметил, что также актуально для Азербайджана может стать применение вакцин против менингококковой инфекции. Хотя менингит встречается среди населения не часто, но приводит довольно к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

По его словам, заболевание менингитом не привязано к какому-либо сезону года. Имеются несколько возбудителей этого заболевания, как и причин болезни. Вакцина против менингококковой инфекции рекомендована для всех, особенно людям с удаленной селезенкой, отметил инфекционист.