Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в Шуше.

Специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал их о проделанной работе. Комплекс занимает около 8 гектаров и состоит из 23 зданий. Его фундамент был заложен в августе 2021 года. Всего построено 450 квартир: 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных.

Служебное жильё предоставлено бывшим вынужденным переселенцам и сотрудникам государственных структур. Уже переселены 376 семей — всего 1409 человек. Проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Алиев и Бердымухамедов также сделали совместное фото на фоне села Дашалты.

В тот же день лидеры ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети. Помощник президента Анар Алакбаров доложил о ходе работ.

Фундамент мечети был заложен в 2021 году. Архитектура храма носит символический характер: форма мечети отражает цифру 8 — день освобождения Шуши, а два минарета — цифру 11, месяц Победы. Высота минаретов — 72 метра. Наружная отделка выполнена в стиле древней Шушинской мечети. Готово более 60% работ, завершение строительства ожидается в следующем году.

Алиев и Бердымухамедов также посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше.

Гостю рассказали, что в период оккупации были разрушены 16 из 17 мечетей города. После освобождения Шуши начались восстановительные работы. Реставрация мечети Юхары Говхар Ага, пострадавшей от армянского вандализма, была проведена Фондом Гейдара Алиева и завершилась в мае 2023 года.

Мечеть включена в список памятников историко-культурного наследия страны.