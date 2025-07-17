Азербайджан и Вьетнам приняли План действий на 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям. Об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.

«В Ханое мы провели продуктивные переговоры с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьеном. Прошедшее под нашим председательством 3-е заседание Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии укрепит торгово-экономическое сотрудничество на основе стратегического партнерства и завершилось принятием Плана действий на 2025-2027 годы, предусматривающего реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям», — отметил Шахбазов.