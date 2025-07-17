Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении или не участвовать в следующих выборах, заявил РИА Новости глава САР Ара Абрамян.»Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: «Знаете что, раз так, я ухожу». Это единственное, что правильно будет для него», — считает глава союза.

По его мнению, Пашинян не выполнил обещаний перед избирателями.

«Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай «стоп», все, скажи народу: «Вы меня простите, вот я не мог cделать то, что я вам обещал, получилось с точностью до наоборот, но вот я, исходя из этого, хочу уходить». Или сейчас, или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют», — отметил Абрамян.