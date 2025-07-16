Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое установление режима прекращения огня на юге Сирии.

По его словам, Анкара довела свою обеспокоенность развитием ситуации в регионе до сведения израильской стороны через каналы спецслужб.

«Мы работаем с нашими близкими друзьями в регионе. Работаем с США и надеемся, что в ближайшие три-четыре часа наступит период тишины и прекращения огня», — приводит турецкий МИД высказывания министра.

Фидан также отметил, что после 8 декабря 2024 года новое сирийское правительство получило международное признание, в связи с чем с него были сняты санкции. Он добавил, что инциденты происходят вблизи границы с Иорданией и подчеркнул важность координации с Амманом.

«Мы находимся в постоянном контакте со специальным представителем США по Сирии Томом Бараком. Кроме того, наши предложения были переданы израильской стороне через разведывательные каналы. Мы ясно дали понять: безопасность не может быть достигнута за счёт усиления нестабильности в регионе», — заявил министр.