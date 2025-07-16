К задержанным в Баку гражданам России пустили матерей.

Об этом российским СМИ сообщила сестра арестованного Ильи Безуглого Анастасия.

Матери передали своим сыновьям посылки с необходимыми вещами. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Илья сохраняет позитивный настрой. Жалоб на содержание у россиянина нет. «Говорит, что всего хватает», — сказала Анастасия.

Она также подтвердила, что консул РФ навещал россиян несколько раз и убедился, что условия их содержания в полном порядке. «Нам сейчас активно все помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны», — добавила сестра задержанного.