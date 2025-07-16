Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «несправедливым и неправильным» закрытие «Русского дома» в Азербайджане и заявил об «обиде» за закрытие.

«Несмотря на это, у России остаются хорошие отношения с Азербайджаном. Страны ведут торговлю, совершают банковские трансферы, имеют соглашения по нефти, газу и коридору Север-Юг. Студенты из республики приезжают в РФ и становятся ее союзниками. Можем ли мы взять это все и, поддавшись эмоциям, выкинуть?» – задался вопросом Примаков.

Примаков подчеркнул, что Баку не покинул договор с Москвой о работе культурных центров. При посольстве России продолжает функционировать отдел по культуре.