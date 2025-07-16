До конца недели на территории страны значительных изменений погодных условий не ожидается. Однако на Абшеронском полуострове юго-восточный ветер, дувший в последние дни, сменится северным и северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, несмотря на постепенное повышение атмосферного давления, заметного снижения температуры не предвидится.

Температурный режим останется стабильным: в Баку и на Абшероне ожидается до 35–38 градусов тепла, местами – около 40.

В Нахчыванской Автономной Республике и равнинных районах температура составит 36–39, местами до 41 градуса, а в горных районах — до 33 градусов тепла.