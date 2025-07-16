Организаторы Международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025, который пройдет 23-26 июля в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку, внесли изменения в программу мероприятия, в том числе и в состав ведущих.

Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«В программу мероприятия, включая состав ведущих, были внесены изменения в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня», — отметили в пресс-службе.

Ранее ведущими были заявлены Регина Тодоренко и Милош Бикович. После внесенных изменений, согласно информации на сайте Dream Fest, мероприятие будут вести народный артист Азербайджана, телеведущий Мурад Дадашев и телеведущая Усния Магеррамова.

Напомним, что ранее на Dream Fest 2025 отменили выступление всех российских артистов.