На днях стало известно, что два памятника Азербайджана — археологический комплекс Габала и территория Гямигая–Гёйгёль включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это вызвало интерес как у широкой общественности, так и у специалистов, ведь продвижение на этом уровне может повлиять не только на развитие туризма, но и на имидж страны в международных организациях.

Кроме того, на фоне обострения глобальных противостояний внимание ведущих мировых акторов к Южному Кавказу усиливается. В центре этих процессов — Азербайджан. Историк, аналитик, директор Центра «История Кавказа» Ризван Гусейнов в комментарии для Minval Politika оценил продвижение объектов в ЮНЕСКО, объяснил, почему именно эти памятники были выбраны, и рассказал о геополитических реалиях региона, включая роль США, Великобритании и России.

«Это хорошая инициатива — продвигать новые памятники Азербайджана в предварительный список ЮНЕСКО. Тем самым усиливается внимание к нашему туристическому, культурно-историческому и архитектурному потенциалу», — отметил Гусейнов.

По его словам, сам процесс довольно длительный и сложный: «Согласно процедурам ЮНЕСКО, объекты сначала включаются в предварительный список. Там они могут находиться годами, порой десятилетиями, пока специализированные структуры организации проводят экспертизу. Только после этого часть из них может быть утверждена как объекты всемирного или регионального наследия, в зависимости от поданной заявки. Далеко не все попадают в основной список».

Включение объектов в предварительный список ЮНЕСКО — процесс не только формальный, но и выборочный. Подразумевается, что номинированные памятники обладают особыми культурными, историческими и архитектурными ценностями, а также соответствуют ряду технических и организационных требований. В связи с этим возникает вопрос: почему именно Габала и Гямигая–Гёйгёль получили приоритет и были выдвинуты от Азербайджана?

«Выбор этих объектов не случаен. В последние годы здесь были проведены серьёзные реставрационные работы, археологические раскопки, восстановлены элементы памятников. Они соответствуют высоким стандартам ЮНЕСКО, которые касаются не только самих объектов, но и прилегающих территорий. А это очень серьёзные и строгие требования», — пояснил эксперт.

Вопрос культурного наследия и международного признания памятников неразрывно связан с более широкой геополитической картиной. Ведь то, как развивается сотрудничество с международными организациями, во многом зависит от баланса сил в регионе, интересов крупных держав и активности самого Азербайджана. В этом контексте особенно важно понимать: кто сегодня формирует региональную повестку и какую роль играет в этих процессах Азербайджан?

«Уже около 150–200 лет мы наблюдаем одних и тех же ключевых акторов в нашем регионе. Сначала — Царская Россия, затем — СССР. Это также Великобритания, активная как в XIX–XX веках, так и сегодня. США, хоть и не всегда с ярко выраженным присутствием, также участвуют. Серьезный вклад в формировании нынешней повестки оказывает Иран, Турция традиционно играет важную роль», — говорит Гусейнов.

Он также подчёркивает, что сегодня Азербайджан сам стал важным актором: «Сегодня всё зависит от того, насколько крупные державы выстраивают отношения с Азербайджаном. Чем прочнее связи, тем успешнее политика этих стран в регионе. Посмотрите на пример Турции и Великобритании: они выстраивали тесное сотрудничество, и это дало свои плоды. В то время как такие страны, как Россия, Иран, Франция, а также США при демократах, поддерживали Армению и противодействовали азербайджанским проектам. Сейчас они фактически оказались у разбитого корыта».

Он подчёркивает, что победа Азербайджана во второй Карабахской войне и антитеррористическая операция 2023 года стали поворотными моментами в региональной геополитике: «К этим событиям добавим смену баланса сил на Ближнем Востоке, участие России в войне против Украины, иранско-израильский конфликт. Всё это создало благоприятные условия для Азербайджана, который сумел грамотно воспользоваться ситуацией и стал серьёзным региональным игроком».

Ризван Гусейнов также прокомментировал звучавшее в последнее время предложение США о возможном контроле над коридором сроком на 100 лет.

«Что касается американского предложения о контроле над коридором на 100 лет — я расцениваю это скорее как политическое послание, чем как реальную инициативу. Армения уже официально заявила, что не поддерживает идею иностранного контроля. Думаю, в итоге дорогу будут контролировать сами Азербайджан и Армения. Активность США в этом вопросе скорее помогает сторонам перейти к двухстороннему формату диалога, без вмешательства третьих сил».

В ходе разговора были также затронуты более глубокие историко-политические мотивы, влияющие на поведение отдельных государств в регионе. В частности, Ризван Гусейнов прокомментировал устойчивый страх России перед Великобританией и еврейскими диаспорами, который вновь активно проявляется в российском политическом и медиапространстве.

«У России исторически есть некий страх перед Великобританией. Часто к этому страху добавляется подозрение к еврейским диаспорам, поскольку в восприятии российских элит интересы Британии и еврейских структур будто бы идут в тандеме. Кремль заводит старую шарманку, тем самым объясняя собственные неудачи через внешние заговоры», — объясняет Гусейнов.

«Когда Россия проигрывает геополитически — на Кавказе, в Восточной Европе, в Центральной Азии — в ход снова пускаются тезисы о «британском следе» и «вреде изнутри» со стороны евреев. Это — маркер, сигнал того, что Кремль вновь прибегает к пропагандистским приёмам, чтобы отвлечь население от внутренних провалов и представить поражения как результат «внешнего заговора». Такая риторика сейчас вновь доминирует в российских СМИ и политических кругах».