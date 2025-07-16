Главной целью моего визита в Азербайджан является дальнейшее укрепление и развитие двусторонних отношений, закрепление достигнутых результатов и стимулирование новых совместных проектов.

Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в формате один на один.

«Если охарактеризовать нынешний уровень межгосударственных связей между Туркменистаном и Азербайджаном, я бы выразил его тремя словами: братство, добрососедство и сотрудничество», — подчеркнул он.