Никол Пашинян совершает европейское турне. Первый адрес — Брюссель, где глава правительства Армении провёл переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, он также встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Косой и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Уже оттуда Никол Воваевич отправился в Париж — не навестить «старшую сестру» в лице Макрона было бы совсем неудобно.

Но насколько удачным оказался визит Пашиняна в Брюссель и Париж? В столице единой Европы премьер-министр Армении щедрым жестом получил 1,5 млн евро на поддержку независимых СМИ и борьбу с дезинформацией, то есть — с российской пропагандой. Во Франции были, конечно, объятия с Макроном, но никакой конкретики. По итогам визита Эммануэль Макрон написал в социальных сетях, что скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может открыть новую страницу для всех стран региона.

При этом Пашинян отправился в европейское турне на весьма интригующем фоне. Ситуация в Армении планомерно накаляется. Находясь за решёткой, российский олигарх армянского происхождения Самвел Карапетян, явно претендующий на статус нового вожака реваншистского фронта, объявил о планах создать собственную партию. На эту новость можно было бы не обращать особого внимания — тем более, что в Армении число политических партий на душу оставшегося населения явно превышает разумные пределы, — если бы не некоторые обстоятельства. Очевидно, что проект «армянского Иванишвили» с Карапетяном в главной роли продолжается и после его ареста. Более того, у пророссийского, он же реваншистский, лагеря появляется новый лидер — и это не кто-то из надоевших персон вроде Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. До сих пор Пашинян, проигравший две войны, испортивший отношения с Москвой, не добившийся успехов на западном направлении и точно не выполнивший обещания «пролить на Армению золотой дождь» в экономике, удерживался у власти не в последнюю очередь потому, что у его противников просто не было сильного и харизматичного лидера. Теперь ситуация может измениться.

Но самое интригующее — в другом. Карапетяну, кроме всего прочего, принадлежат и «Электросети Армении» — ЭСА. И они уже начали против Пашиняна «войну отключений». Вроде бы отключения пока незначительные, но когда они происходят в разных точках Еревана, это вызывает понятную нервозность — особенно на фоне явной политической подоплёки. Несколькими днями ранее свет отключился как раз во время церемонии открытия супермаркета, в которой принимал участие Пашинян. Отключали свет и в парламенте. И понятно, что это пока ещё «предупреждения» — «ЭСА» ничего не стоит устроить в Армении полноценный блэкаут. Причём игры Пашиняна в национализацию могут не помочь. Во-первых, электросети передавались за долги, так что их национализация сегодня может вызвать не менее жёсткую реакцию, чем, например, знаменитая российская национализация взятых в лизинг самолётов. Во-вторых, электросети надо ещё содержать. А с этим — напряжёнка.

Ещё до того, как «ЭСА» передали группе «Ташир» Самвела Карапетяна, в Армении и руководство электросетей, и представители Всемирного банка предупреждали: если не поднять тарифы, не провести модернизацию и не увеличить генерирующие мощности, страну ждут веерные отключения. Попытка поднять тарифы ещё до «шашлычной революции» Пашиняна привела к тому, что в Ереване собрался «Электромайдан». Теперь же Николу Воваевичу, похоже, весьма доходчиво напомнили, кто кого в нынешней ситуации держит за рубильник. К тому же Пашинян не может не понимать, что в собственности у России не только электросети, но и сотовая связь, железная дорога, газовые сети… Не та ситуация, когда можно исполнять перед русским медведем «танец с саблями» из балета «Гаянэ».

И вот на этом фоне европейское турне Пашиняна получает другое прочтение. В нынешней ситуации ему остро необходима поддержка западных союзников. Как минимум — финансовая помощь по критическим направлениям, прежде всего в оборонной сфере. Как максимум — Пашинян мог попытаться переложить на Евросоюз вопрос содержания критической инфраструктуры Армении, находящейся в российской собственности и под российским контролем. Или хотя бы — электросетей, которые уже работают против него. Пашинян, похоже, надеялся, что Брюссель или Париж спасут его от «политического электрошока». Но…

На повторение событий осени 2023 года с обещаниями «стоять рядом с Арменией» не стоило и рассчитывать. Сегодня такие игры теряют популярность — прежде всего из-за жёсткой и принципиальной реакции Азербайджана. В Брюсселе поняли, что за обнимашки с Ереваном придётся отвечать на бакинском треке. Азербайджан Европе нужен куда больше, чем Армения. Не говоря уже о том, что основные оборонные ресурсы ЕС по понятным причинам отвлечены на украинское направление. А после встречи в Абу-Даби обсуждать военную накачку Армении стало неудобно. Вот на помощь в достижении «инфраструктурной независимости» Пашинян, возможно, и рассчитывал. Но привезти из турне всего лишь 1,5 миллиона евро на поддержку СМИ — это скорее унизительная подачка, чем реальная помощь.

Здесь можно было бы поставить точку — если бы не одно обстоятельство. В Париж и Брюссель Пашинян отправился сразу после встречи в Абу-Даби. Подробности остались за кадром, но вряд ли Армении там предложили «условия мечты». Правовых козырей у неё не было, а теперь Ереван ещё и проиграл две войны. Попытается ли Пашинян пересмотреть достигнутые договорённости, подключив внешних игроков, — вопрос, который стоит задать. Особенно на фоне экскурса в недавнюю историю. Как уже писал Minval и как утверждала ереванская газета «Грапарак», в декабре 2020 года на обеде с представителями местных армянских организаций президент Франции Эммануэль Макрон признался, что был готов подсказать Пашиняну, как «минимизировать последствия» подписания Трёхстороннего заявления от 10 ноября. Проще говоря — как соскочить с выполнения уже взятых на себя обязательств. Тогда Макрон назвал Пашиняна «неадекватом». И теперь, возможно, отправившись в Брюссель и Париж, Пашинян пытается исправить тот промах и выяснить у своих союзников, как «соскочить» с новых договорённостей, достигнутых в Абу-Даби.

Только вот премьер-министр Армении, похоже, забыл несколько важных вещей. Да, он может искать способы уйти от обязательств. Но заключал он их не с Макроном — а с Ильхамом Алиевым. И за прошедшие годы мог бы уже усвоить: с Азербайджаном такие игры обходятся слишком дорого. И цену вопроса здесь методом тыка лучше не проверять.