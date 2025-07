Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки ракет для систем ПВО Patriot Украине уже начались.

«Они уже начались. Они идут из Германии и Германия их потом заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все полностью оплатят. Что происходит? Европейский союз, если посмотреть, в основном Европейский Союз, скажем, в форме НАТО, это очень похоже, но НАТО собирается все оплатить. В некоторых случаях нам оплатят страны Европейского союза напрямую. Мы всегда получаем все свои деньги», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США ранее обещал предоставить Украине пакет военной помощи, за который, как сказал он, заплатят союзники США по НАТО. Помощь, помимо ракет для систем ПВО Patriot, включает в себя артиллерийское оружие и другое вооружение. СМИ писали, что общая сумма помощи составит 10 млрд долларов.

Трамп также заявил, что его администрация не намерена поставлять Украине ракеты большой дальности, а Киев не должен нацеливаться на Москву. Он добавил, что не занимает чью-либо сторону в войне, он просто хочет остановить убийства.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, а затем The Financial Times писали, что Трамп на прошлой неделе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил у него, почему Киев не наносит удары по Москве. Зеленский, как утверждается, ответил, что Украина может это сделать, если США предоставят оружие. Трамп сказал, что Украина должна оказать давление на Владимира Путина, причем ударом не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что слова американского президента были вырваны из контекста. «Президент Трамп просто задал вопрос, а не побуждал к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить насилие и положить конец войне», – сказала она телеканалу CNN.