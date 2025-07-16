Украине будет проблематично использовать «Томагавки», даже если их передадут США, заявил замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщают украинские СМИ.

«Они не просты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков», – сказал Скибицкий.

Для самих США — основной платформой для запуска этих ракет являются корабли.

Также Скибицкий заявил, что сейчас с Вашингтоном ведутся переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS.

Ранее Washington Post утверждала, что Трамп такое согласие уже предоставил. Однако сам он этого не подтверждал.

«Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать, в соответствии с процедурой НАТО», — сказал Скибицкий.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривал возможность отправки «Томагавков» Украине, но пока отказался от этой идеи. Сам президент США планы отправить Украине дальнобойные вооружения опроверг. Также он заявил, что против ударов Украины по Москве.