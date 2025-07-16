Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Китая Ван И, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Саммит в Тяньцзине станет крупнейшим саммитом в истории развития ШОС», – заявил министр.

Деловое мероприятие посетят лидеры свыше 20 государств и руководители 10 международных организаций.

«Саммит в Тяньцзине непременно станет торжественным событием единства, дружбы и плодотворных результатов», – заключил Ван И.

Ранее на саммите в Астане страны – члены ШОС отметили значимость традиции по ежегодному присвоению тематического статуса очередному годовому периоду, высоко оценили содержательную программу Года экологии и договорились объявить 2025-й Годом устойчивого развития