Пока в Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном, его, скажем так, деловые партнёры продолжают пополнять хронику коррупционно-политических скандалов в Европе. Как сообщается, испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова, сына высокопоставленного российского оборонного чиновника Владимира Артякова (вице-президент компании «Ростех»), по подозрению в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью на северо-востоке Испании.

По свидетельству источников в судебных органах, задержали Артякова в его доме в Жироне в рамках расследования, проводимого Антикоррупционной прокуратурой Испании и высшим уголовным судом Испании. Утверждают власти, они же сторона обвинения: находящийся под санкциями США Артяков приобрёл восемь объектов недвижимости (14 миллионов евро), включая две соседние роскошные виллы в прибрежном городе Кастель-Пладжа-де-Аро за счёт средств, связанных со схемой «Тройка Ландромат». Напомним: речь идёт о крупнейшей даже по российским меркам «прачечной денег», которую основал под крышей банка «Тройка Диалог» не кто иной, как Рубен Варданян. Вывести из России тогда удалось несколько миллиардов долларов.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и Рубен Варданян — близкие партнёры. Minval уже рассказывал об их «деловых взаимоотношениях». Тем не менее напомним: продав банк «Тройка Диалог», Варданян учредил компанию Quinta Capital Partners (QCP), которая управляла деньгами самого Варданяна, а заодно и Чемезова. Следующим их совместным проектом стало создание совместного предприятия с Renault-Nissan и АвтоВАЗом. На фотографии, где подписываются документы, руки жмут президент АвтоВАЗа Игорь Комаров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Renault-Nissan Карлос Гон и… Рубен Варданян. В 2012 году Варданян и Чемезов вошли в совет директоров ОАО «КАМАЗ». В 2018 г. «дочка» «Ростеха» и фонд Рубена Варданяна вложились в технологию распознавания лиц. Холдинг «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» приобрёл 12,5 процента, а фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и Партнеры», — 25 процентов. И самое, если можно так сказать, «пикантное» событие происходит в 2023 году — глава КАМАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян вложили в проект производства электромобилей «Атом» примерно по $1 млн. А принадлежащий «Ростеху» «Новикомбанк» сообщил, что профинансирует проект «Атом» на 10 млрд рублей. К этому моменту Варданян уже изображал из себя «госминистра» в оккупационной хунте в Ханкенди и вроде бы отказался от российского гражданства.

Тем более примечателен адрес — курортное побережье Испании. Эксперты уже не первый год говорят о том, что престижная курортная недвижимость в Испании активно скупалась «русской мафией». Местные правоохранительные органы проводили здесь несколько громких операций с задержаниями и арестами. Самое же примечательное, что именно здесь, в Испании, были арестованы фигуранты дела об убийстве губернатора Магаданской области Владимира Цветкова — представители, назовём вещи своими именами, армянской «золотой мафии». А Магаданская область, если кто забыл, — главный золотодобывающий регион России.

Если теперь именно здесь, в Испании, арестовали сына замглавы «Ростеха» Дмитрия Артякова — это уже не похоже на случайное совпадение. Остаётся только надеяться, что испанские правоохранительные органы доведут до конца расследование криминальных паутин, которые сплёл на местных курортах Рубен Варданян.