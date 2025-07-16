Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться со вторичными санкциями, если не прекратят торговлю с Россией.

С таким предупреждением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова передает Reuters.

«Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на мирных переговорах.