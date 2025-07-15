Срок ареста азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге 27 июня, продлён на 3 месяца.

Согласно информации российского бюро АПА, продление меры пресечения рассмотрено в отношении Мазахира, Аяза, Акифа, Бакира и Кямала Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахида Лалаева и Азиза Аббасова, обвиняемых по уголовным делам, связанным с преступлениями 2001, 2010 и 2011 гг, передает АПА.

Суд постановил продлить меру пресечения в отношении всех задержанных еще на три месяца, до 19 октября.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, без участия представителей СМИ. Сотрудники Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге приняли участие в процессах.