До 85% выросла на российском рынке доля армянских коньяков, не соответствующих Гостам и законодательству РФ.

Об этом сообщают Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк») и Международная ассоциации «Антиконтрафакт».

Согласно исследованию «Союзконьяка» и «Антиконтрафакта», некторые армянские производители добавляют ароматизаторы в поставляемый на российский рынок коньяк, а 50% используют невиноградный спирт. Как отмечают эксперты, такая продукция не может называться коньяком.