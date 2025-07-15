Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел в Баку встречу с председателем Верховного федерального суда Ирака Мунтером Ибрагимом Хусейном и возглавляемой им делегацией.

Алиев поздравил Хусейна с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей работе. В ходе беседы он рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в прокуратуре, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с преступностью и коррупцией, а также значимость обмена опытом между государствами.

Стороны отметили активное взаимодействие Азербайджана и Ирака в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). Кямран Алиев сообщил о подготовке в Баку Третьей конференции глав антикоррупционных органов стран ОИС, которая запланирована на 2026 год.

В свою очередь, Мунтер Ибрагим Хусейн выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между правоохранительными структурами двух стран, особо подчеркнув актуальность совместной борьбы с коррупцией.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы и развития двусторонних связей.