Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приостановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии», — заявил он.

По словам украинского лидера, Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и не предпринимала никаких шагов в рамках политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия. Зеленский подчеркнул, что поручил чиновникам быстро проработать и принять все подзаконные акты для реализации инициативы.

Он отметил, что в скором времени Киев активизирует решения в сфере обороны, направленные на поддержку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий.