15 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема в связи с завершением дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла за плодотворную дипломатическую деятельность в Азербайджане и пожелал успехов в дальнейшей работе. На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также ситуация и реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.