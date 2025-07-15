Новый тренд на рынке труда. Работодатели начали поиски сотрудников со знанием китайского языка. Minval обратился в ряд рекрутинговых компаний, чтобы узнать о новых требованиях, которые предъявляют клиенты компаниям, занимающимся подбором кадров. Оказалось, что теперь работодателям больше не важно, сколько лет работнику, главное, чтобы он был компетентен, а вдобавок, чтобы владел китайским языком.

Как прокомментировала Minval глава рекрутинговой компании Фатима Аслан, недавно поступило несколько заказов от компаний, которые ориентируются на китайский рынок — закупают продвинутое оборудование и автомобили из Китая.

«Я бы не сказала, что спрос массовый, но определенные тенденции прослеживаются. У нас есть люди со знанием китайского языка. Мы предлагали клиентам переводчиков. У нас был достаточно интересный опыт. Мы всю ночь были на телефоне, и я лично тоже сидела и слушала переговоры нашего клиента с китайским партнером и нашего местного переводчика», — говорит Аслан.

Работодатели ищут переводчиков, а также специалистов со знанием китайского языка. Но поскольку специалистов со знанием китайского очень мало, то выбор останавливается на переводчиках.

«Найти специалиста по автозапчастям со знанием китайского языка практически невозможно», — говорит глава рекрутинговой компании.

Платят кандидатам, знающим китайский, очень прилично. Оплата меняется в зависимости от объема работы, часов и т.д. Вдобавок, обладать навыками китайского непросто. Необходимо, чтобы специалист владел определенными диалектами китайского языка.

По словам Аслан, в Азербайджане среди имеющихся кадров, лишь не более 0,5% людей владеют китайским языком. Найти их тяжело.

«Но у нас на удивление оказалось немало ребят, которые учились в Китае, проходили практику там. Меня это порадовало»,- сказала собеседница.

Если традиционно в компанию по трудоустройству обращаются работодатели и кандидаты, то в этом случае рекрутинговой компании приходится самой искать кадры среди студентов.