Страны Евросоюза (ЕС) могут уже во вторник, 15 июля, согласовать новый пакет санкций против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания совета глав МИД стран Европейского союза, сообщают СМИ.

Она выразила надежду, что члены ЕС смогут достичь решения по 18-му пакету санкций. Каллас подчеркнула, что они уже «очень близки» к этому.

«Мы надеемся, что 18-й пакет санкций будет принят сегодня или завтра. Надеюсь, что это произойдет сегодня, но еще многое предстоит сделать», — сказала она.

Кроме этого глава евродипломатия также надеется согласовать новое снижение «потолка» цен на российскую нефть на уровне стран «Большой семерки» (G7).

«Эта идея [понижение «потолка» цен на нефть] жива. Мы рассчитываем, что сможем достичь согласия на уровне «Семерки». <…> Я также рассчитываю, что США продвинутся вперед в санкциях против России, чтобы оказать давление», — добавила она.

Газета Politico 30 июня сообщила, что принятие 18-го пакета санкций против России в Евросоюзе откладывается из-за разногласий с рядом стран. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 июня подчеркнул, что ограничения против РФ не работают, а санкционная политика имеет смысл именно тогда, когда действительно оказывает воздействие.