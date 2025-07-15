Сотрудники МВД Азербайджана задержали 34-летнего Эльдениза Гуламова, подозреваемого в массовом финансовом мошенничестве. По данным следствия, он действовал в составе группы, заранее сговорившись с другими лицами.

Преступники использовали личные данные граждан — паспорта, удостоверения личности, банковские карты — полученные через соцсети и мессенджеры («Facebook», «Instagram», «WhatsApp»), представляясь сотрудниками банков, ломбардов, гуманитарных или государственных организаций.

Документы и копии банковских карт передавались в кибербункеры для дальнейших операций. Установлено, что мошенники создавали фальшивые профили с фото настоящих сотрудников азербайджанских банков и записывали видеосвидетельства лиц граждан.

Сумма ущерба превысила 300 тысяч манатов. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники схемы.