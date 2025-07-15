Для перехода к переговорному процессу по Кипру, необходимо признание за турками-киприотами права на прямое авиасообщение, прямые контакты и торговлю. Это обязательное условие Лефкоши, которое не подлежит обсуждению. Об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где по инициативе ООН состоится неформальная встреча по Кипру.

По его словам, греческая община Кипра нацелена на эскалацию напряженности на острове, что требует особого внимания мирового сообщества. «Мы готовы к сотрудничеству в формате двух независимых государств. Ни о каком федеральном устройстве Кипра не может быть и речи»,- подчеркнул он.

Политик напомнил об условиях Плана Аннана, в случае принятия которого, туркам-киприотам обещали снятие режима изоляции. «К сожалению, эти обещания не были выполнены. Мы ожидаем от мирового сообщества пересмотра своей позиции», — сказал Э. Татар.

Лидер ТРСК назвал Лефкошу «ключом и гарантом к миру и спокойствию в Восточном Средиземноморье».

Отметим, что двухдневные обсуждения по Кипру пройдут в Нью-Йорке под патронажем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в формате (5+1 — ТРСК, греческий Кипр, Греция, Турция, Великобритания, а также ООН).