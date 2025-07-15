Словакия планирует открыть почетное консульство в Азербайджане. Об этои сообщает МИД Словакии.

«Ключевыми приоритетами в расширении сотрудничества с Азербайджаном являются: активная поддержка словацких компаний, подготовка к открытию почетного консульства в Азербайджане и углубление политического диалога между двумя странами», — отмечает ведомство.

Сообщается также, что глава МИД Словакии Юрай Бланар встретился с новоназначенным послом этой страны в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

В ходе встречи министр заявил, что Словакия видит взаимный интерес к углублению взаимоотношений с Азербайджаном.

«В прошлом году двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Словакией значительно укрепилось. Во время визита премьер-министра Словакии в Баку мы активизиовали взаимные шаги на пути к стратегическому партнерству», — сказал он.

Новый посол подчеркнул, что Азербайджан все активнее укрепляет свои позиции в качестве экономического партнера Словакии в различных областях.

«Азербайджан все чаще профилирует себя как перспективный бизнес-партнер Словакии. Помио энергетики и оборонной промышленности, это также касается сферы ИТ и транспорта», — отметил Гасымов.