Редкий несчастный случай произошел в Азербайджане. Женщина, ужаленная пчелой, попала в кому. Как сообщили в Клиническом медицинском центре, 12 июля этого года в Отделение токсикологии в коматозном состоянии была доставлена пациентка 35 лет.

В ходе обследования пациентки врачами, у нее были диагностированы анафилактический шок и энцефалит. Из-за низких показателей жизни было решено перевести женщину в отделение реанимации и терапии. Там она в коматозном состоянии в течение месяца пробыла под наблюдением врачей Севиндж Архмамедовой и Айтекин Мамедовой.

После стабилизации состояния женщину перевели в отделение неврологии. В результате в состоянии больной стала прослеживаться положительная динамика, в следствии чего она пришла в сознание. В настоящее время она продолжает лечение в том же отделении под наблюдением врача Айдан Солтановой.

Как прокомментировал Minval главный токсиколог Азер Максудов, подобная реакция организма на ужаливание пчелы довольно редкая, но она описана в медицинской литературе. Общими усилиями жизнь больной удалось спасти.