Министерство обороны Японии в Белой книге обороны за 2025 год сохранило свою оценку относительно стремительного смещения баланса военных сил между Китаем и Тайванем в сторону Пекина.

«По состоянию на апрель 2025 года, оборонный бюджета Тайваня на 2025 финансовый год не был обнародован, однако оборонный бюджет Тайваня на 2024 финансовый год остался практически неизменным в течение примерно 20 последних лет. Вместе с этим Китай постоянно увеличивает свой оборонный бюджет высокими темпами. Публично заявленный оборонный бюджет Китая на 2024 финансовый год был примерно в 17 раз больше, чем у Тайваня, при переводе его в доллары США», — отмечается в докладе.

В документе анализируются имеющиеся у двух сторон вооружения, а также возможности к проведению различных военных операций. В частности, подчеркивается, что «Китай обладает подавляющей военной мощью», если говорить о сухопутных войсках. Вместе с тем отмечается, что возможности Китая по десантной операции на главный остров Тайваня в настоящий момент по-прежнему ограничены.

«Сравнение военных способностей должно основываться на множестве факторов, а не только численности вооруженных сил, производительности и количества техники, но и целей и характере ожидаемых военных операций, оперативной готовности, уровня подготовки личного состава и систем логистической поддержки. Но в целом военный баланс между Китаем и Тайванем стремительно смещается в пользу Китая», — говорится в докладе.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Власти КНР неоднократно заявляли, что воссоединение Китая неизбежно. В частности, министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что выступающие за «независимость Тайваня» сепаратисты будут пригвождены к позорному столбу истории.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь сравнивал выступающих за «независимость Тайваня» сепаратистов с богомолом, пытающимися остановить колесницу лапками, подчеркивая, что перед лицом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сепаратисты, выступающие за «независимость Тайваня», обречены на поражение.

Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, о деятельности сил самообороны за прошедший год, основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Во вторник доклад был представлен правительству.