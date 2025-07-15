Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен, сообщает РИА Новости.

В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.

«Угроза Трампа в адрес России касается Турции. Трамп заявил, что введет «вторичные тарифы», если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую», — выразил мнение аналитик в соцсети Х.

Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа «и то, и другое».