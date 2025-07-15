Разворот политического курса большой страны, напоминают эксперты, требует времени. Ну и проявляется он не в мелочах и не в оттенках риторики, а в конкретных решениях. Именно это можно наблюдать сегодня в «треугольнике» Россия – Украина – США. Ещё недавно многим казалось, что «американцы предали Украину», «Вашингтон отказывается от поддержки Киева», и вообще в Москве могут ставить шампанское на лёд и готовиться к празднованию своей победы. Но теперь становится понятно, что с такого рода прогнозами эксперты несколько поторопились. Уже в конце минувшей недели было анонсировано «важное заявление» президента США Дональда Трампа по Украине. Днём 14 июля нынешний хозяин Белого дома подтвердил планы передать Украине современное оружие, включая ЗРК Patriot.

И вот на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп раскрыл карты. Выработана новая схема: США производят оружие, платят за него европейцы, а получает Украина. Более того, в ближайшее время Вашингтон передаст Киеву современные и эффективные образцы оружия, в том числе 17 установок ЗРК Patriot. Их, будем откровенны, Украина запрашивала с первых дней войны, но получит только сейчас. Какие именно образцы оружия, кроме Patriot, будут переданы Украине, не конкретизируются. Однако уже после переговоров с Рютте появилась утечка, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки Киеву крылатых ракет JASSM, в том числе для оснащения истребителей F-16 — об этом сообщает Military Watch Magazine на основании свидетельств информированного источника.

Эти ракеты существуют в двух вариантах. Старые JASSM имеют дальность примерно 370 км, и в их зону поражения попадают все приграничные с Украиной регионы, а также Волгоградская, Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская и даже Калининградская области, Адыгея и Краснодарский край, включая базы Военно-морского флота в Новороссийске. Новая разновидность ракет имеет дальность более 800 км — эти ракеты уже накрывают Москву, Кавказ, Поволжье и Ленинградскую область. Ну и самое главное — это уже прорыв прежних «красных линий»: до последнего времени Запад воздерживался от поставок Украине оружия, способного бить в глубину российской территории.

Так или иначе, Трамп на встрече с Рютте озвучил жёсткий ультиматум Москве: или Путин в течение 50 дней заключает сделку по Украине, или США вводят стопроцентные тарифы и вторичные санкции против Кремля. Нетрудно догадаться, что в таком случае «линейка» поставляемого Киеву оружия тоже будет расширена.

Но самое главное — коренным образом меняются мотивы поведения в Вашингтоне. Президент США ещё до встречи с Рютте заявил прямо: «Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером всех бомбит. Так что тут есть небольшая проблема, и мне это не нравится».

Это заявление при большом желании можно посчитать эмоциональным. Но на самом деле оно чётко указывает и на «точку разворота», и, если угодно, на стратегическую ошибку Кремля. Речь идёт о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина 3 июля и ракетно-бомбовом ударе по Украине, прежде всего по Киеву, 4 июля — в День независимости США. Как и предупреждал тогда Minval, такого демонстративного унижения американской дипломатии в США Кремлю не простили.

А вот здесь нужно пояснение. В политике много тонкостей. Не на последнем по важности месте — умение предугадать, как поведёт себя тот или иной политик на мировой арене. Особенно если политик этот — президент США. Сегодня уже понятно, что переговоры с Москвой Дональд Трамп начал не потому, что испытывал такую уж симпатию к Путину и антипатию к Зеленскому. Всё было куда проще: президент США хотел избавить налогоплательщиков своей страны от необходимости финансировать затратную, затяжную и, в общем-то, чужую войну. Именно поэтому он и инициировал переговоры. Где от Москвы требовался сущий пустяк — продемонстрировать договороспособность и собрать со стола предложенные конфетки. И вот именно на это у Кремля не хватило политической мудрости. Там мотивы Трампа видели совершенно другими: «Запад устал от Украины», «нас теперь боятся, уважают, а значит, надо поднимать планку требований» и т.д.

Но теперь оказалось, что бомбовые удары наутро после телефонных разговоров и вообще политика в стиле «а что вы нам сделаете» с таким лидером, как Трамп, не проходит. И стратегические последствия этой ошибки только начинают раскрываться. А проблема ещё и в том, что Россия разбомбила не только авторитет американской дипломатии, но ещё и собственный переговорный имидж. И вот его восстановить будет куда труднее, чем жилые многоэтажки Киева.