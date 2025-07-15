На территории историко-мемориального комплекса «Искер» в Тобольском районе Тюменской области может появиться памятник Сузге-ханым — одной из жён хана Кучума. Информация об этом размещена в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте».

Инициатором установки выступила председатель Совета регионального отделения организации «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова. Как уточняется, согласование проекта с комитетом по делам национальностей региона не проводилось.

Ранее Шамсутдинова критиковала установку поклонного креста в память о дружине Ермака в Тобольске в 2020 году.

Сузге-ханым, согласно преданиям, была противницей продвижения русских в Сибирь. Хан Кучум, представитель бухарской династии Шейбанидов, сверг лояльного Москве хана Едигера из рода Тайбугиных, принявшего российское подданство.