Дания совместно с Европейским оборонным агентством (EDA) предоставит Украине доступ к безопасной и стабильной связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны королевства на официальном сайте.

«В тесном сотрудничестве с оборонным ведомством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России. Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы», — заметил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

В ведомстве отметили, что украинские войска смогут подключать к датским спутникам приемные терминалы и с их помощью координировать боевые действия.

«EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру и рассмотрят возможность аналогичных пожертвований», — пояснили в министерстве.