14 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший — житель Ходжалы Фарман Мамедов в своих показаниях сообщил, что был взят в плен 27 февраля 1992 года, на следующий день после геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля. По его словам, на момент захвата в плен ему было 10 лет, и он стал свидетелем того, как один из пленных был расстрелян. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Ф.Мамедов отметил, что они провели в плену 10 дней. За это время, по его словам, он и все азербайджанцы, находившиеся в плену, подвергались пыткам.

Потерпевший Магеррам Наджафов отметил, что во время Ходжалинского геноцида вооруженные силы Армении начали наступление на город с нескольких направлений. Он и другие жители были захвачены в плен. «Кроме меня, в плену оказались еще пятеро членов нашей семьи: мой отец Али Наджафов, мать Зиба Наджафова, сестра Адиля Наджафова, братья -Этибар и Вугар. Один из моих братьев пробыл в плену 43 дня», — заявил он.

Сразу после захвата в плен армяне ударили его прикладом автомата по голове, повалив на землю. Избивая, вместе с примерно 30–40 другими азербайджанцами доставили в город Ходжавенд. В течение 21 дня он содержался в Ханкенди без пищи и воды. 18 марта был передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях Расим Гасанов сообщил, что был взят в плен 23 сентября 1993 года в направлении Агбуруна. Его поместили в СИЗО Ходжавендского района, затем он содержался в Шушинской тюрьме, в изоляторе временного содержания в Ханкенди, а также в детской городской больнице в Ханкенди.

Отвечая на вопрос начальника отдела защиты государственного обвинения генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что в плену подвергался жестоким пыткам: ему клещами вырвали золотые зубы, а также причиняли другие мучения. 11 декабря 1995 года он был передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях пострадавший Сулейман Гусейнов сообщил, что 23 июля 1993 года его родное село Гияслы Агдамского района подверглось обстрелу армянскими вооруженными силами из танков и автоматического оружия. Его самого и других жителей жестоко избивали прикладами автоматов и ногами. Его, а также других жителей села — Галиба, его супругу Гюльсабу, Ису, Рухсару, Джебраила и еще 10-15 человек армяне, избивая, затолкали в автомобиль марки «ВАЗ».

Всех их поместили в стойло в селе Джинли Агдамского района, находившегося в то время под оккупацией. Там они провели 3-4 дня без воды и пищи, подвергаясь чудовищным пыткам. Его сыновей и мать пытали прямо у него на глазах. Позже они также содержались в плену в Ходжалы и городе Агдам.

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сообщил, что, находясь в плену, получил травмы в результате сильных ударов прикладом автомата по левому плечу.

Другой потерпевший — сын Сулеймана Гусейнова, Джамаледдин Гусейнов, в своих показаниях сообщил, что при захвате в плен получил удар прикладом автомата в затылок и потерял сознание. На тот момент ему было всего 12 лет. Он содержался в плену в Аскеране, Ханкенди и в Шушинской тюрьме. По его словам, в плену он и другие заложники подвергались пыткам. Из тех, кто подвергал пыткам пленных в Шушинской тюрьме, он запомнил армян по прозвищам «Алёша» и «Мак».

Гюльджамал Гаджиева в своих показаниях сообщила, что во время оккупации Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении они с семьей выезжали из родного села Гюнешли на грузовике. В машине находились 24 человека. На выходе из тоннеля грузовик был обстрелян. Большинство находившихся в автомобиле азербайджанских мирных жителей получили ранения. На тот момент Г.Гаджиева была беременна. Она родила ребенка в плену. Младенец, заболевший из-за отсутствия ухода и тяжелых условий содержания, умер вскоре после того, как они были освобождены. Вместе с Г.Гаджиевой в плену оказались и другие ее родственники, в том числе два брата. Один из братьев в результате избиений, которым подвергался в Шушинской тюрьме, ослеп.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, она сообщила, что сначала содержалась в детской больнице в Ханкенди, а затем — в детском саду. В плену она видела тела погибших азербайджанских заложников, и была свидетелем того, как трупы вывозили на машинах. Потерпевшая сообщила, что в плену подвергалась пыткам вместе с другими пленными и заложниками, и из тех, кто подвергал их пыткам, помнит имя Гены Васканяна. Через полтора года она была передана азербайджанской стороне.

В своих показаниях потерпевший Намик Гараев сообщил, что был взят в плен в сентябре 1993 года во время боев за защиту суверенных территорий Азербайджана. В плену он подвергался пыткам. Сначала его удерживали в Шушинской тюрьме, а затем перевезли в село Агбулаг Ходжавендского района, где продолжили подвергать пыткам. Он сообщил, что его и других пленных заставляли строить ферму. Несколько месяцев они содержались там, подвергаясь физическим пыткам и унижающему достоинство обращению. После почти месячного лечения в городской больнице в Ханкенди 23 августа 1995 года он и еще один азербайджанец по имени Идаят были переданы азербайджанской стороне.

Потерпевший Валех Гусейнов сообщил, что жил в Ходжалы вместе с родственниками и во время геноцида был взят в плен, получив огнестрельное ранение. Рассказывая о произошедшем, он отметил, что его супруга была застрелена вооруженными силами Армении. Он не оставил тело своей жены, был ранен и захвачен в плен.

Он также заявил, что стал свидетелем того, как во время геноцида путь мирным жителям преграждали военной техникой, открывали по ним огонь и убивали. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший сообщил, что в Аскеране, находясь в плену, подвергался пыткам, как и другие заложники. Узнав, что он — гитарист, палачи вырывали ему ногти клещами, ломали пальцы и засовывали руку в печь. Он помнит имена некоторых из тех, кто участвовал в пытках: Манвел, Гарик, Славик и другие. Через двадцать семь дней его передали азербайджанской стороне.

Махир Гараев в своих показаниях сообщил, что был взят в плен вместе с шестью другими людьми в селе Хоровлу. В плену он подвергался различным видам пыток и бесчеловечному обращению.

Халил Хадиев сообщил, что был захвачен в плен 18 апреля 1994 года. Его доставили в Ханкенди, где подвергали пыткам. В сентябре того же года ему удалось бежать из плена вместе с шестью другими азербайджанцами.

Эльхан Алекперов в своих показаниях сообщил, что был взят в плен 12 февраля 1992 года в Кяльбаджаре. В течение 1 года и 10 месяцев содержания в плену он подвергался жестокому обращению и пыткам. Из тех, кто подвергал его пыткам, запомнил армян по имени Славик и Карен.

Этибар Абышов сообщил, что был взят в плен в селе Тернёют Агдамского района. Он содержался в Аскеране и Шуше, где подвергался пыткам. Через один месяц и четыре дня был освобожден. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, пострадавший заявил, что в плену его принуждали к тяжелому труду.

В своих показаниях Нахид Гамидов сообщил, что принимал участие в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году и вместе с военнослужащим по имени Нурлан 10 ноября был захвачен в плен вооруженными силами Армении. Он провел в плену 34 дня, в течение которых подвергался различным пыткам. В настоящее время он — инвалид второй группы. «В туалет нам разрешали ходить лишь раз в день — и то избивая. За все время плена я купался лишь два или три раза, и даже тогда в воду пускали электрический ток», — рассказал потерпевший.

На суде также были продемонстрированы видеокадры, снятые самими армянами, на которых зафиксированы пытки, примененные к Нахиду Гамидову и Нурлану Ализаде в момент их захвата в плен.

Затем показания дал потерпевший Нурлан Ализаде. Он подтвердил слова, прозвучавшие в выступлении Нахида Гамидова. По его словам, захвативших их армян было около десяти человек. «В результате пыток я получил травмы головы, у меня был сломан нос, повреждена нога. В Отечественной войне я не был ранен, но пострадал в плену. От пыток и мучений я дошел до того состояния, что забыл даже имя своего ребенка», — добавил он.

Тарлан Панахов в своих показаниях сообщил, что в 1995 году, проходя военную службу в Дашкесанском районе, он был взят в плен. Через 10 дней был передан Азербайджану. Из-за травм, полученных в плену в результате пыток и избиений, проходил лечение в госпитале.

Айдын Гюльмалыев в своих показаниях отметил, что 29 января 2021 года, проходя военную службу в Лачине, вместе с сослуживцем Джавиданом Гасымовым заблудился в тумане, в результате чего был захвачен в плен вооруженными силами Армении.

Они были доставлены в город Иреван. Находясь в плену, он и его сослуживец подверглись оскорблениям, избиениям и пыткам. 31 января они были переданы азербайджанской стороне.

Исмет Азизов в своих показаниях сообщил, что жители села Башлыбель Кяльбаджарского района укрылись в пещерах, расположенных на расстоянии 3 км от села, и 18 апреля 1993 года армянские военнослужащие убили 12 из находившихся в пещерах мирных жителей, а 14 человек взяли в заложники.

Мазахир Аббасгулиев подтвердил сказанное И.Азизовым относительно событий в селе Башлыбель, добавив, что в момент происшествия получил ранение в шею.

Назим Байрамов в своих показаниях сообщил, что 26 декабря 1991 года был захвачен в заложники в направлении села Амирарлар, где он проживал. За 12 дней, проведенных в плену, он и другие азербайджанские заложники и пленные подвергались жестоким избиениям, а также пыткам со стороны армян.

Видади Гусейнов и Магеррам Нуриев в своих показаниях заявили, что 29 августа 1991 года они вместе с другими жителями были захвачены в заложники 11-12 вооруженными противниками в селе Ашагы Вейселли Физулинского района. Их избивали и подвергали пыткам. 5 сентября они были переданы азербайджанской стороне.

Вагиф Мамедов и Интигам Теймуров подтвердили эти показания и данные ранее ими заявления в ходе предварительного следствия.

Гюльнара Султанова в своих показаниях сообщила, что 30 октября 1993 года была захвачена в плен противником, подвергалась пыткам, а спустя 5 месяцев и 8 дней была передана Азербайджану.

Другие потерпевшие – Эльдар Бабаев, Натиг Аббасов, Эльбрус Ахмедов, Ровшан Нуриев, Адалят Насибов, Низами Рзаев, Ибрагим Гулиев и Зияддин Гулиев – заявили, что в разное время были взяты в заложники армянскими военнослужащими и подвергались различным пыткам. Из них З.Гулиев длительное время содержался в Иреване. Он пробыл в плену 1 год и 7 месяцев, после чего был передан Азербайджану.

Эмин Ягубов в своих показаниях сообщил, что 7 марта 1990 года был взят в плен на пути в город Гафан, куда он направлялся в сопровождении российских военнослужащих для ремонта линии связи. Там он подвергся избиениям, был доставлен в отдел милиции, где также подвергся избиениям. «Бывшим советским военным говорили: Зачем вы привели сюда тюрок?», – говорил он в своих показаниях. На следующий день он был освобожден.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 17 июля.