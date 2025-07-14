Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин против России, заявил, что, если бы он был на месте лидера РФ Владимира Путина, то «сел бы за стол переговоров».

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней.

«Если бы я был на месте Путина и слышал бы, что планирует Трамп на эти 50 дней, я бы подумал и сел бы за стол переговоров», — прокомментировал это Рютте.

По его словам, инициатива президента США усиливает позиции Запада. Рютте назвал это «отличными новостями для Украины», добавив, что единый сигнал от Вашингтона и его союзников может ускорить продвижение к урегулированию конфликта.